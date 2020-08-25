Пенсионерка в Челябинске попала в больницу с галлюцинациями из-за грибов

Семья из трёх человек в Челябинске отравилась собранными в лесу грибами-зонтиками.
Об этом РИА Новости
В 21:49 (19:49 мск) 33-летняя дочь пожилой пары вызвала скорую на другой адрес, также в связи с отравлением грибами. Её госпитализировали в больницу № 5, у женщины также отмечены эйфория и галлюцинации, кроме того, она жаловалась на тошноту.
Ранее NEWS.ru приводил советы сотрудников МЧС. Специалисты рассказали, куда не стоит отправляться за грибами, и как обезопасить себя во время сбора грибов.
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