Пассажирский Boeing вынужденно сел в Лондоне после сообщения о бомбе

https://static.news.ru/photo/e3ec49e8-c5c3-11ea-941d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Mccaren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Летевший в ирландский Дублин самолёт авиакомпании Ryanair вечером 13 июля совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщений о бомбе на борту. Двое подозреваемых арестованы.

Boeing 737 летел из польского Кракова в столицу Ирландии. Но до пункта назначения лайнер не добрался и совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед после того, как в туалете была найдена записка, в которой утверждалось, что в салоне находятся взрывчатые вещества, передаёт Essex Live со ссылкой на сообщение полиции графства Эссекс.

Уточняется, что самолёт приземлился в аэропорту Лондона примерно в 18:40 (20:40 по московскому времени). Всех пассажиров эвакуировали. Лайнер отогнали на стоянку для проведения проверки, которая показала, что на борту нет ничего подозрительного. После этого самолёт был передан обратно аэропорту Станстеда и компании-оператору.

По подозрению в создании угрозы для самолёта полиция арестовала двух мужчин. Одному из них 47 лет, второму — 26 лет. Сейчас оба находятся под стражей.

Как писал NEWS.ru, 11 апреля в экстренные службы поступило сразу шесть анонимных сообщений о бомбах в самолётах, следовавших в Москву и из неё. Все рейсы на то время находились в воздухе. Ни одна из угроз не подтвердилась.