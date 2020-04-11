Шесть находящихся в воздухе самолётов «заминировали» неизвестные

Неизвестные сообщили о минировании шести самолётов, следующих в Москву и из Москвы. Предупреждения о якобы имеющихся на авиалайнерах взрывных устройствах они прислали в экстренные службы столицы.
Вся информация была анонимной,
При этом сообщения поступали именно о тех рейсах, которые к тому моменту уже находились в воздухе.
Анонимные предупреждения о взрывных устройствах на воздушных судах начали поступать с 3 марта. С тех пор «заминированными» оказались более сотни самолётов. При этом злоумышленники вымогают деньги, угрожая продолжить свои «виртуальные теракты».
Несколькими днями ранее, как писал NEWS.ru, в правоохранительные органы столицы поступила угроза взорвать все самолёты, которые находятся в московском аэропорту Шереметьево.
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