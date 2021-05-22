Падение кабинки на канатной дороге в Италии привело к смерти 14 человек

https://static.news.ru/photo/caba1818-bc50-11eb-b10a-96000091f725_660.jpg Фото: cnsas.it

В результате падения кабины фуникулёра на территории провинции Пьемонт в Италии погибли 14 человек. Ранее сообщалось о 13 жертвах ЧП, но утром 24 мая в больнице в районе Вербано на севере страны скончался получивший повреждения ребёнок. Об этом рассказали представители Национальной службы спасения в Альпах, пишет «Интерфакс».

Кабина, в которой ехали погибшие, не дошла до точки на вершине горы 1,5 тысячи метров, у неё оборвался трос. Известно, что канатная дорога в населённом пункте Стреза в области Пьемонт заработала только недавно после пандемии.

Прежде стало известно, что в результате происшествия 13 человек погибли. Двое детей — девяти и пяти лет — были госпитализированы. Несовершеннолетние оказались единственными выжившими после падения кабинки. Однако впоследствии один ребёнок скончался . Второй находится в клинике в тяжёлом состоянии.

К настоящему моменту спасательная операция в низовье горы Моттароне завершена.

Ранее сообщалось о падении на западе Украины воздушного шара с пассажирами. Крушение произошло вечером 22 мая недалеко от города Каменец-Подольский в Хмельницкой области, где проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья». В результате происшествия погиб один человек, ещё пятеро получили травмы.