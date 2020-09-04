Отсидевший за смертельное ДТП рассказал, что ждёт Ефремова в тюрьме

https://static.news.ru/photo/97ed5974-ef85-11ea-9520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсидевший срок за резонансное ДТП со смертельным исходом Максим Митенков рассказал о судьбе Михаила Ефремова в случае, если суд признает его виновным. По его словам, актёру грозит срок в колонии общего режима или в колонии-поселении.

В колонии-поселении посылки и передачи — без ограничений. Свидания чаще, чем на общем режиме. Все мы ходили одетые по гражданке <...> Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий. У нас на руках были наличные — это в колонии общего режима запрещено, — приводит его слова «Московский Комсомолец».

Он отметил, что в колонии-поселении осуждённые живут не в камерах, а в общежитиях. У них нет ограничений на свидания и звонки. Кроме того, они имеют право учиться и работать за пределами исправительного учреждения.

С разрешения администрации заключённые могут даже жить на съёмных квартирах рядом с исправительным учреждением с семьёй. Но такое право предоставляется очень редко и является скорее исключением, пояснил Митенков.

По его словам, до 2019 года совершившие смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения отбывали наказание в колонии-поселении. С недавнего времени наказания за подобные преступления ужесточили, и суд чаще всего отправляет виновных в колонии общего режима.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя Сергея Захарова госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Ранее он отказывался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

Сам Ефремов, со слов его адвоката Эльмана Пашаева, уверен, что его ждёт большой срок, писал NEWS.ru.