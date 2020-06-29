Отец 14 лет насиловал дочь в Астраханской области

https://static.news.ru/photo/cc4a7d9e-b9f9-11ea-b3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Следственные органы направили в суд уголовное дело в отношении жителя Астрахани, который обвиняется в 130 эпизодах насилия над своей малолетней дочерью.

С 2005 по 2019 годы 40-летний местный житель совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования, говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

Мужчина обвиняется в 130 эпизодах насилия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Подмосковье за изнасилование дочери был задержан местный житель. Заявление в полицию поступило от матери девочки. Инцидент произошёл в Сергиевом Посаде. Мужчина развращал дочь в течение 6 лет — с 2012 по 2019 годы. В ходе допроса он дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

А в Узбекистане женщина убила насиловавшего дочь мужа. Тело 48-летнего мужчины было найдено в его собственном доме. Со слов обвиняемой, её муж постоянно насиловал их старшую дочь, которой 18 лет. Но когда он попытался надругаться над младшей, 16-летней дочерью, женщина набросилась на супруга с ножом, писал NEWS.ru.