От пневмонии умер насельник Московского подворья Соловецкого монастыря

https://static.news.ru/photo/87aa36e4-8a1e-11ea-974a-fa163e074e61_660.jpg Фото: solovki.moscow

От пневмонии 28 апреля скончался насельник Московского подворья Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря иеродиакон Никифор (Овчинников).

Сообщение об этом появилось на сайте подворья. Согласно ему, прощание с иеродиаконом состоится 30 апреля в селе Фаустово.

28 апреля 2020 на Радоницу после скоротечной тяжелой болезни отошел ко Господу иеродиакон Никифор (Овчинников Александр Геннадиевич), — говорится в сообщении.

Как рассказала братия подворья, усопший при жизни отличался доброжелательным характером, «всегда был готов ободрить ближнего добрым словом и поддержать молитвенно», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник московского духовенства протоиерей Георгий Бреев умер 29 апреля. Ему было 83 года.