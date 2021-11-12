Основной свидетель по делу Батурина найден мёртвым в Подмосковье

В Подмосковье обнаружен мёртвым основной свидетель по делу о мошенничестве шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, предпринимателя Виктора Батурина. Тело мужчины нашли на месте пожара в частном доме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации издания, пожар
В настоящее время следователи выясняют причину возгорания. Проводится пожарно-техническая экспертиза.
Силовики задержали Батурина 1 июля. Его подозревают в покушении на мошенничество, свою вину он не признал.
По данным СМИ, дело основано на событиях 2011 года. Тогда мужчина через суд потребовал вернуть ему 25% акций компании «Интеко». В качестве подтверждения он предоставил договор, подписанный его сестрой Еленой Батуриной, где говорилось, что это его акции, а сестра должна выплатить за них компенсацию. Сама Батурина говорила, что не подписывала документ.
Виктор Батурин занимал пост вице-президента «Интеко». В 2006 году его сестра заявила, что он больше не работает в компании и не может представлять её.