Основной свидетель по делу Батурина найден мёртвым в Подмосковье

В Подмосковье обнаружен мёртвым основной свидетель по делу о мошенничестве шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, предпринимателя Виктора Батурина. Тело мужчины нашли на месте пожара в частном доме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, пожар произошёл на прошлой неделе в подмосковном селе Немчиновка. После разбора завалов были найдены останки человека. Экспертиза установила личность погибшего. Им оказался 56-летний бизнесмен Игорь Вашуркин, бывший вице-президент Параолимпийского комитета Москвы, а также один из основных свидетелей по делу Виктора Батурина.

В настоящее время следователи выясняют причину возгорания. Проводится пожарно-техническая экспертиза.

Силовики задержали Батурина 1 июля. Его подозревают в покушении на мошенничество, свою вину он не признал.

По данным СМИ, дело основано на событиях 2011 года. Тогда мужчина через суд потребовал вернуть ему 25% акций компании «Интеко». В качестве подтверждения он предоставил договор, подписанный его сестрой Еленой Батуриной, где говорилось, что это его акции, а сестра должна выплатить за них компенсацию. Сама Батурина говорила, что не подписывала документ.

Виктор Батурин занимал пост вице-президента «Интеко». В 2006 году его сестра заявила, что он больше не работает в компании и не может представлять её.