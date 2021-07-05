Опубликовано видео из квартиры убитой вдовы отравленного банкира в Самаре

В Сети появилась запись из квартиры адвоката Екатерины Пузиковой которую долгое время подозревали в отравлении мужа, банкира Дмитрия Пузикова в Самаре. Тело женщины со следами ножевых ранений и не только было найдено в её квартире, сообщает Пятый канал.

Убитая больше пяти лет находилась под следствием по подозрению в убийстве своего мужа. Накануне гибели Пузиковой в Интернете появилось видео её коллеги — адвоката Андрея Соколова, в котором она рассказывает о взятке в 15 млн рублей, преданной в Самарский областной суд, чтобы Пузикову оправдали по делу убийства её мужа.

Адвокат Пузиковой Андрей Карномазов уже успел обвинить Ряскова во лжи, по его словам, оправдательный приговор жене банкира прошёл проверку в Верховном суде и не подвергается сомнению.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Екатерину Пузикову, предположительно, убили ударами тупого предмета по голове. Пузикова подозревалась в убийстве своего мужа, который был отравлен на вечеринке в загородном доме. Пузиков занимал пост замдиректора самарского филиала Россельхозбанка.

За пять лет по делу убийства банкира было вынесено несколько оправдательных приговоров, в 2017 году его жену полностью оправдали за непричастностью к преступлению.

Как сообщалось ранее, вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина Сокирская найдена мёртвой в Самаре. Об этом сообщает управление Следственного комитета по области.