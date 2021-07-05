Опубликовано видео из квартиры убитой вдовы отравленного банкира в Самаре

В Сети появилась запись из квартиры адвоката Екатерины Пузиковой которую долгое время подозревали в отравлении мужа, банкира Дмитрия Пузикова в Самаре. Тело женщины со следами ножевых ранений и не только было найдено в её квартире, сообщает Пятый канал.
Убитая больше пяти лет
Адвокат Пузиковой Андрей Карномазов уже успел обвинить Ряскова во лжи, по его словам, оправдательный приговор жене банкира прошёл проверку в Верховном суде и не подвергается сомнению.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Екатерину Пузикову, предположительно, убили ударами тупого предмета по голове. Пузикова подозревалась в убийстве своего мужа, который был отравлен на вечеринке в загородном доме. Пузиков занимал пост замдиректора самарского филиала Россельхозбанка.
За пять лет по делу убийства банкира было вынесено несколько оправдательных приговоров, в 2017 году его жену полностью оправдали за непричастностью к преступлению.
Как сообщалось ранее, вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина Сокирская найдена мёртвой в Самаре. Об этом сообщает управление Следственного комитета по области.