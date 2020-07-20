Один ребёнок и пятеро взрослых пострадали в ДТП В Кузбассе

Шесть человек, включая 11-летнего ребёнка, пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Кузбассе.
Инцидент произошёл на трассе на Междуреченск, за Атамановским кольцом. На месте происшествия работают пять медицинских бригад — три фельдшерские и две врачебные.
Состояние ребёнка и взрослых медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшие будут доставлены в одну из больниц Новокузнецка,
Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей под Кемерово. Среди пострадавших — 16-летний подросток. Его мать, сидевшая за рулём одной из машин, умерла в реанимации от несовместимых с жизнью травм.
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