Один ребёнок и пятеро взрослых пострадали в ДТП В Кузбассе

https://static.news.ru/photo/520e5ef6-c98a-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек, включая 11-летнего ребёнка, пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Кузбассе.

Инцидент произошёл на трассе на Междуреченск, за Атамановским кольцом. На месте происшествия работают пять медицинских бригад — три фельдшерские и две врачебные.

Состояние ребёнка и взрослых медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшие будут доставлены в одну из больниц Новокузнецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей под Кемерово. Среди пострадавших — 16-летний подросток. Его мать, сидевшая за рулём одной из машин, умерла в реанимации от несовместимых с жизнью травм.