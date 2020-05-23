Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Казани

https://static.news.ru/photo/0ede9d06-ed32-11e9-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в Казани. В результате пострадала хозяйка квартиры, где случилось ЧП, все жильцы эвакуированы.

Сообщение о взрыве бытового газа поступило спасателям в 06:40, происшествие случилось в дома № 18 по Волгоградской улице Московского района. Хлопок произошёл в трёхкомнатной квартире на пятом этаже, сообщает РИА Новости.

Дальнейшего горения не произошло, личность пострадавшей устанавливается. Женщина доставлена в больницу № 7, у неё закрытая черепно-мозговая травма, ожоги, сотрясение мозга.

Эвакуированы из дома 52 человека, из них 10 детей. Они размещены в ближайшей школе. Состояние дома должна оценить специальная комиссия. На данный момент домой разрешено вернуться жильцам первого и четвёртого подъездов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семью из четырёх человек доставили в больницу после взрыва газовоздушной смеси. Инцидент произошёл в частном доме в казахстанском селе Курмангазы.