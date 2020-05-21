Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Казахстане

https://static.news.ru/photo/210373fc-9b5c-11ea-ae79-fa163e074e61_660.jpg Фото: regtv.kz

Семью из четырёх человек доставили в больницу после взрыва газовоздушной смеси. Инцидент произошёл в частном доме в казахстанском селе Курмангазы.

По словам официального представителя комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултана Нурахметова, предварительно произошла утечка природного газа на флянцевом соединении газовой плиты.

Произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием домашних вещей, мебели и распространением огня на крышу дома, — сообщил он.

Нурахметов добавил, что мужчина 1964 года рождения, женщина 1969 года рождения и их дети 1998 и 2009 годов рождения получили ожоги. Всех пострадавших госпитализировали.

Площадь возгорания составила 120 кв. м. В его тушении принимали участие 20 человек и три единицы техники, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в радиологическом медицинском центре Обнинска Калужской области произошёл взрыв. В результате ЧП пострадал один человек.