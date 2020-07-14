Один человек погиб в столкновении поездов в Чехии

https://static.news.ru/photo/cc71ba38-c63a-11ea-8ea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд недалеко от чешской столицы Праги. Авария произошла около станции Чески-Брод после 21.30 (00.30 по мск).

Пассажирский поезд после столкновения сошёл с рельсов. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело машиниста. Ещё 35 человек получили ранения, из них четверо находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших оказалось восемь детей, сообщает агентство ČTK.

Отмечается, что движение на данном участке самой охраняемой в Чехии трассы остановлено, экспрессы ходят по соседней ветке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 7 июля на территории Чехии на железной дороге между деревней Пернинк и курортом Карловы Вары столкнулись два пассажирских поезда. В них в момент аварии находились десятки человек. Трое из них погибли, около 30 получили ранения. На железной дороге столкнулись поезда № 17110, ехавший из Карловых Вар в Йохангеоргенштадт, и № 17113, который двигался в противоположном направлении.