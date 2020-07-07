Не менее трёх человек погибли при столкновении поездов в Чехии

https://static.news.ru/photo/1e088a62-c063-11ea-9bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: jirisvoboda_cz/twitter.com

На территории Чехии на железной дороге между деревней Пернинка и курортом Карловы Вары столкнулись два пассажирских поезда. В них в момент аварии находились десятки человек. Трое из них погибли, около 30 получили ранения.

На железной дороге столкнулись поезда № 17110, ехавший из Карловых Вар в Йохангеоргенштадт, и № 17113, который двигался в противоположном направлении.

В настоящее время на место происшествия отправились сотрудники аварийных служб Чехии. В том числе, для помощи пострадавшим вылетели два вертолёта.

Генеральный инспектор железнодорожной инспекции Ян Кучера отметил, что один человек погиб сразу после аварии. По его словам, расследование столкновение, которое обернулось трагедией, уже началось.

Однако сотрудники местного телевидения, ссылаясь на слова спасателей, сообщают не об одном, а о троих погибших пассажирах поездов, передаёт Express.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате ДТП с микроавтобусом, произошедшего на востоке Турции, погиб один мигрант и более 40 пострадали. В автобусе ехали нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана.