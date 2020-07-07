Один человек погиб в ДТП с фурами под Волгоградом

https://static.news.ru/photo/ba6ff23c-c063-11ea-a008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись под Волгоградом. Пострадали один взрослый и двое детей. Водитель легкового автомобиля погиб.

Инцидент произошёл в 15:30 по местному времени на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Автомобиль Chevrolet Aveo, в котором помимо водителя находился один взрослый пассажир и две девочки, выехал на встречную полосу, где врезался в полуприцеп грузовика MAN, а затем столкнулся с фурой Scania.

В результате ДТП водитель автомашины Chevrolet от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами доставлены пассажиры автомашины Chevrolet: 54-летняя женщина и две​ девочки в возрасте 8 и 14 лет, — заявили в полиции журналистам РИА Новости.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать переутомление. Погибший водитель — житель Екатеринбурга, длительное время находился за рулём без отдыха.

NEWS.ru писал, что три девушки погибли в ДТП в Нижегородской области. По предварительным данным, белая Honda протаранила стоящий грузовик Volvo. За рулём легкового автомобиля находилась 20-летняя девушка. После удара Honda отлетела в забор. В машине также находились две пассажирки в возрасте 19-20 лет, которые скончались.