Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре

На балконе шестиэтажного жилого дома в Краснодаре произошёл взрыв, который вызвал пожар. В ходе тушения огня обнаружен один погибший.
Об этом РИА Новости
Из горящего здания вывели 35 человек. Площадь пожара составляла около 20 кв. м, к настоящему моменту возгорание ликвидировано. Причины вызвавшего пожар взрыва уточняются.
В ночь на 18 апреля жилой дом загорелся в подмосковном Серпухове, передавал NEWS.ru. В ходе тушения пожара сотрудники экстренных служб нашли двоих погибших — 31-летнюю женщину и 90-летнего мужчину.
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