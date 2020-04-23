Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/31fd599c-8627-11ea-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вести Краснодарского края/vk.com

На балконе шестиэтажного жилого дома в Краснодаре произошёл взрыв, который вызвал пожар. В ходе тушения огня обнаружен один погибший.

Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах Краснодарского края. По словам собеседника агентства, «хлопок с последующим возгоранием» произошёл в Ленинском переулке.

Из горящего здания вывели 35 человек. Площадь пожара составляла около 20 кв. м, к настоящему моменту возгорание ликвидировано. Причины вызвавшего пожар взрыва уточняются.

В ночь на 18 апреля жилой дом загорелся в подмосковном Серпухове, передавал NEWS.ru. В ходе тушения пожара сотрудники экстренных служб нашли двоих погибших — 31-летнюю женщину и 90-летнего мужчину.