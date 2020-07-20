Очевидец сообщил об «аварийной посадке» вертолёта в Новосибирской области

https://static.news.ru/photo/ea4cac34-ca9a-11ea-83bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

В Новосибирской области начаты поисковые работы после того, как очевидец сообщил об аварийной посадке вертолёта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону, в оперативные службы поступила информация от очевидца об «аварийной посадке» вертолёта в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью.

В настоящий момент силами регионального координационного центра поиска и спасения организованы поисковые работы и проверка информации, которая пока не подтверждена, — цитирует агентство сообщение представителя главка спасателей.

При этом в ведомстве отметили, что ни одно зарегистрированное или включённое в список полётов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей. Тем не менее поисковые работы не окончены.

Как писал NEWS.ru ранее, лёгкий поршневой самолёт Zlin-43 совершил аварийную посадку под Тверью. В результате происшествия пострадали три человека.