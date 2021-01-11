Очевидец ДТП в Подмосковье: я видел погибших на асфальте

https://static.news.ru/photo/79221410-541d-11eb-a75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из очевидцев смертельного ДТП с военными в Московской области рассказал о ситуации на месте происшествия. Он уточнил, что столкновение произошло на 27-м километре Новорижского шоссе.

Там где-то 4-5 автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте, — цитирует свидетеля ДТП радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что к месту аварии из Москвы направляется множество машин скорой помощи. Спецавтомобили заняли три полосы. В настоящее время из-за ДТП движение в данном районе затруднено, образовалась большая пробка.

Собеседник радиостанции также предположил, что в результате аварии могло разлиться топливо, поскольку ощущается сильный запах.

На месте происшествия работают бригады областной станции скорой помощи, Центра медицины катастроф, а также привлечена санитарная авиация. В ДТП пострадали 24 человека. Все они доставлены в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, который является аттестованным лечебным учреждением по травмам в результате ДТП, и к тому же расположен поблизости от места происшествия, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, военные автобусы, в которых ехали солдаты срочники и четверо офицеров, столкнулись с грузовиком, следовавшим в попутном направлении. По предварительным данным, при ДТП произошло из-за того, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В результате погибли четыре человека и более двух десятков получили травмы.