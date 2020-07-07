Обвиняемый в изнасиловании координатор Gulagu.net в СИЗО наглотался гвоздей

https://static.news.ru/photo/776ab946-c11b-11ea-87d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Экс-координатор правозащитного проекта Gulagu.net Борис Ушаков, находясь в СИЗО, решился на проведение традиционной акции протеста среди заключённых. 37-летний мужчина наглотался гвоздей.

В настоящее время неизвестно, против чего конкретно бунтовал Ушаков. После глотания гвоздей бывшему координатору Gulagu.net не сразу стало плохо. Надзиратели, как отмечается, сначала сделали вид, что ничего не заметили.

Через несколько дней заключённому стало плохо. В данный момент мужчина находится в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале MK.ru.

О задержании Ушакова стало известно 18 июня. Он обвиняется в изнасиловании бывшего следователя Татьяны Козловой. По имеющимся у следствия данным, Ушаков изнасиловал женщину 5 июня, угрожая при этом убийством.

Сам обвиняемый рассказал, что Козлова десять лет проработала следователем. Потом они отсидела четыре года по статье о мошенничестве. По словам экс-куратора Gulagu.net, Козлова обращалась к нему за помощью и говорила, что в СИЗО её пытали. Так они и познакомились.

5 июня 2020 года, подчёркивал Ушаков, он приехал к женщине домой, чтобы забрать свой ноутбук. Козлова отказалась возвращать технику. В ответ на это Ушаков написал заявление в полицию, после чего бывший следователь и обвинила его в изнасиловании. Следователи завели уголовное дело по двум статьям (131 и 132 УК).

Правозащитный проект Gulagu.net создан, чтобы мониторить нарушения прав заключенных и собирать информацию о незаконных действиях сотрудников ФСИН.

Как ранее передавал NEWS.ru, Головинский суд Москвы 3 июля постановил заочно арестовать основателя правозащитной сети Gulagu.net Владимира Осечкина по подозрению в мошенничестве со страхованием заключённых. Несколько лет назад он эмигрировал во Францию, опасаясь преследований со стороны российских спецслужб, но продолжил разоблачать злоупотребления силовиков. Вторым фигурантом по некоторым данным стал 65-летний Михаил Шнейдерман, который погиб при странных обстоятельствах после допроса в конце 2019 года. Представители движения «Русь сидящая», которых Осечкин заподозрил в возможной работе под оперативным сопровождением ФСБ для развала правозащитного движения, сочли его преследование справедливым. Они пообещали помочь тем заключённым, которых мог обмануть их коллега.