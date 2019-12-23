https://static.news.ru/photo/520c9762-25a0-11ea-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемые в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым признали свою вину.

Дело рассматривают в особом порядке. Это говорит о том, что подсудимые согласились с доводами следствия. То есть фактически подтвердили свою вину, — рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов.

По его словам, приговор будут выносить без присутствия потерпевших. От рук обвиняемых пострадало ещё трое срочников, передаёт URA.ru.

Трагедия случилась в воинской части под Читой 25 октября. Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев после караула. Восемь человек погибли на месте, а двое выживших сейчас находятся в госпитале им. Бурденко в Москве.