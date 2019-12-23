Обвиняемые в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым признали свою вину.
Дело рассматривают в особом порядке. Это говорит о том, что подсудимые согласились с доводами следствия. То есть фактически подтвердили свою вину, — рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов.
По его словам, приговор будут выносить без присутствия потерпевших. От рук обвиняемых пострадало ещё трое срочников,
Трагедия случилась в воинской части под Читой 25 октября. Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев после караула. Восемь человек погибли на месте, а двое выживших сейчас находятся в госпитале им. Бурденко в Москве.
Позже солдат заявил, что ему угрожали изнасилованием. В Минобороны эту
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