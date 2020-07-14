Обувной склад сгорел в Долгопрудном

Обувной склад сгорел в микрорайоне Хлебниково в подмосковном Долгопрудном. Площадь пожара составила 6,5 тыс. квадратных метров.
Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 22:00.
У здания по адресу: ул. Новая, 1А обрушилась кровля, пожару был присвоен второй ранг. В 00:10 пожарные локализовали распространение огня.
Тушение огня осложнялось сильным ветром и высокогорючими материалами внутри здания — обувью. На данный момент открытое горение ликвидировано,
Ранее NEWS.ru сообщал, что склад с пиломатериалами загорелся в Красноярском крае. Площадь пожара составила 2 тысячи кв. м.
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