Происшествия

Обувной склад сгорел в Долгопрудном

02:46, 15 июля 2020
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Обувной склад сгорел в микрорайоне Хлебниково в подмосковном Долгопрудном. Площадь пожара составила 6,5 тыс. квадратных метров.

Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 22:00.

У здания по адресу: ул. Новая, 1А обрушилась кровля, пожару был присвоен второй ранг. В 00:10 пожарные локализовали распространение огня.

Тушение огня осложнялось сильным ветром и высокогорючими материалами внутри здания — обувью. На данный момент открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что склад с пиломатериалами загорелся в Красноярском крае. Площадь пожара составила 2 тысячи кв. м.

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