Никас Сафронов в день рождения попал с братом в ДТП в Москве

https://static.news.ru/photo/0fc79276-792e-11ea-9b4c-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Вместе с ним в машине ехал один его братьев.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что автомобиль художника Porsche столкнулся с двумя другими машинами в 01:40 мск в районе дома № 18. Два человека из других машин получили лёгкие травмы. Сафронов, который 8 апреля отмечает 64-й день рождения, не пострадал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Никас Сафронов признался: он хранит свои сбережения в иностранных банках, так как не раз обжигался на российских. Он тратит огромные средства на благотворительность, в частности, помогает училищу, где когда-то получал профессию. Это Ростовское художественное училище имени Грекова. Художник платит там лучшим студентам стипендию.