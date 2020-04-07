Никас Сафронов в день рождения попал с братом в ДТП в Москве

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Вместе с ним в машине ехал один его братьев.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Никас Сафронов признался: он хранит свои сбережения в иностранных банках, так как не раз обжигался на российских. Он тратит огромные средства на благотворительность, в частности, помогает училищу, где когда-то получал профессию. Это Ростовское художественное училище имени Грекова. Художник платит там лучшим студентам стипендию.
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