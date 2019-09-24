https://static.news.ru/photo/253de008-dedb-11e9-94ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция проводит проверку по факту стрельбы на северо-западе Москвы.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в столичном районе Куркино. Один из жильцов дома по улице Соловьиная Роща улышал хлопки, раздающиеся с улицы, и, выйдя на балкон, обнаружил там дыры от пуль и разбитые стёкла. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли четыре гильзы калибром 7,62.

Ранее, как писал News.ru, силовики задержали устроившего стрельбу в московском ТЦ мужчину. Им оказался 24-летний житель столицы, имеющий несколько судимостей. В ходе досмотра у него изъяли пистолет Макарова и патроны к нему.