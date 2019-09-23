https://static.news.ru/photo/6d987808-ddf6-11e9-9ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу возле торгового центра в Новой Москве, задержан сотрудниками Росгвадрии.

Инцидент произошёл на Центральной улице, передаёт ТАСС . Прибывшим на место представителям правоохранительных органов очевидица рассказала, что оружие использовали трое пьяных людей. По её словам, на замечание и просьбу прекратить они отреагировали угрозами физической расправы.

Силовикам удалось задержать одного подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы, имеющий несколько судимостей. В ходе досмотра у него изъяли пистолет Макарова и патроны к нему.

Ранее News.ru писал, что был задержан сотрудник правоохранительных органов, который устроил стрельбу около станции метро «Рязанский проспект». В результате инцидента один полицейский погиб, ещё один ранен.