Мужчина, предположительно устроивший стрельбу возле торгового центра в Новой Москве, задержан сотрудниками Росгвадрии.
Инцидент произошёл на Центральной улице, передаёт
Силовикам удалось задержать одного подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы, имеющий несколько судимостей. В ходе досмотра у него изъяли пистолет Макарова и патроны к нему.
Ранее News.ru писал, что был задержан сотрудник правоохранительных органов, который устроил стрельбу около станции метро «Рязанский проспект». В результате инцидента один полицейский погиб, ещё один ранен.