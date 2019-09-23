Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу возле торгового центра в Новой Москве, задержан сотрудниками Росгвадрии.

Инцидент произошёл на Центральной улице, передаёт ТАСС. Прибывшим на место представителям правоохранительных органов очевидица рассказала, что оружие использовали трое пьяных людей. По её словам, на замечание и просьбу прекратить они отреагировали угрозами физической расправы.

Силовикам удалось задержать одного подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы, имеющий несколько судимостей. В ходе досмотра у него изъяли пистолет Макарова и патроны к нему.

Ранее News.ru писал, что был задержан сотрудник правоохранительных органов, который устроил стрельбу около станции метро «Рязанский проспект». В результате инцидента один полицейский погиб, ещё один ранен.

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