Неизвестный открыл стрельбу во дворе на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/e23ecf02-b7e1-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу во дворе на севере Москвы. Сотрудники правоохранительных органов его задержали.

Инцидент произошёл на Левобережной улице. Несколько человек выпивали у многоэтажки. Один из участников застолья начал конфликтовать с присутствующими. В какой-то момент он открыл огонь. По данным РЕН ТВ, в ходе стрельбы никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, 18 июня произошла стрельба в квартире, которая находится на севере столицы. Мужчина по имени Савелий приехал к своей девушке, чтобы выяснить отношения. В помещении также находились мать девушки и её брат. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта. Лицензии на пистолет и карабин у него имелись.

Выяснилось, что убитую девушку зовут Екатерина Хлюпина и она является моделью, работавшей с кутюрье Вячеславом Зайцевым. Она участвовала в модных показах и фотосессиях, а также сотрудничала с известными брендами. Незадолго до трагедии девушка рассталась с молодым человеком, который 18 июня нагрянул к ней с оружием.