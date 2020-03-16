https://static.news.ru/photo/2fe3f4be-6795-11ea-9408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники аэропорта Шереметьево получили на электронную почту сообщение о минировании самолёта, который следовал из Москвы в Челябинск. Это уже пятое подобное сообщение.

Он также не меняет курс, — заявили в Шереметьево.

За прошедшую неделю неизвестные отправили в различные аэропорты страны сообщения о минировании десяти самолётов. Все угрозы оказались ложными. «Взрыватели» вымогают биткойны и угрожают продолжить минирование аэропортов, судов и самолётов.

Как сообщал NEWS.ru, волна минирований началась в Москве в декабре 2020 года. Она затронула суды, торговые центры, вокзалы, школы и детские сады.