Сотрудники аэропорта Шереметьево получили на электронную почту сообщение о минировании самолёта, который следовал из Москвы в Челябинск. Это уже пятое подобное сообщение.
Он также не меняет курс, — заявили в Шереметьево.
За прошедшую неделю неизвестные отправили в различные аэропорты страны сообщения о минировании десяти самолётов. Все угрозы оказались ложными. «Взрыватели» вымогают биткойны и угрожают продолжить минирование аэропортов, судов и самолётов.
Как сообщал NEWS.ru, волна минирований началась в Москве в декабре 2020 года. Она затронула суды, торговые центры, вокзалы, школы и детские сады.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен