Неизвестные подожгли военкомат в Туве

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В ночь на 1 октября неизвестные подожгли военкомат в Туве. Возгорание произошло примерно в 02:00 по местному времени, пишет ASTRA. По факту произошедшего на данный момент никто не задержан, пострадавших нет.

Возгорание произошло сегодня в 2 часа ночи в военкомате Кызылского района на улице Шахтерской, 28,— отмечает издание в своем Telegram-канале.

После начала специальной операции РФ на Украине по стране прокатилась целая волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами: среди них встречаются как неонацисты, так и анархисты, и антифашисты. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов власти расценивают как террористические акты. Он предупредил, что за такие правонарушения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. По словам Цимлянского, весенний призыв в России провели уже в условиях экстремистских действий.

30 сентября в Новосибирске задержали мужчину, который искал тех, кто мог бы поджечь военные комиссариаты. Официальный представитель регионального УФСБ РФ Ирина Зеброва говорила, что безработный гражданин 1999 года рождения действовал «по заданию западных заказчиков». Задержание оказалось не связано с попыткой поджога новосибирского военкомата днем ранее.