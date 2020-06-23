Неизвестные обстреляли трамвай в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге трамвай с пассажирами подвергся обстрелу. Один человек пострадал.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городского УМВД. По её данным, в трамвае повреждено стекло, в данный момент устанавливается характер повреждений.

В результате инцидента одна из пассажирок получила повреждения — медики зафиксировали у неё ссадину на шее. Госпитализация ей не понадобилась.

На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции № 11. По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд в Ленинградской области отправил под арест на два месяца бывшего депутата партии «Единая Россия» округа Измайловское Илью Русинова. По версии следствия, он открыл стрельбу по людям. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СКР.