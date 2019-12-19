https://static.news.ru/photo/4d6d9760-22e4-11ea-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Евгений Манюров, которого называют предполагаемым стрелком по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, не был женат и не состоял в отношениях. Об этом рассказала его мать.

По словам женщины, мужчина не курил и не пил, полностью отдавался работе и хобби. Последним для него стало увлечение боксом, рукопашным боем, а затем — стрельбой. Об этом она сообщила в интервью Telegram-каналу Baza.

Что касается работы, то, по словам женщины, сын трудился в охранных структурах. Однако когда она в день трагедии позвонила его коллеге, выяснилось, что сын там уже не работает.

Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время, — добавила женщина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предполагаемый злоумышленник, который устроил стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве, активно увлекался стрельбой и даже участвовал в состязаниях. Уроженцу Московской области было 39 лет. Евгений Фатихович Манюров из Подольска считался индивидуальным предпринимателем, специализировался на консультациях в области права.