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Названы предварительные версии взрыва на танкере в Азовском море

20:54, 24 октября 2020 49
Фото: pixabay.com

Взрыв на танкере в Азовском море мог быть вызван нарушением техники безопасности или проведением огневых работ.

Специалисты устанавливают причины ЧП, нарушение техники безопасности или инцидент при огневых работах рассматриваются в качестве предварительных версий. Судно в момент взрыва было пустое. Об этом представитель экстренных служб рассказал ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что произошёл взрыв паров топлива. Он добавил, что открытого горения на судне в данный момент нет, членам экипажа медицинская помощь не требуется.

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв произошёл на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», который шёл в Керченском проливе под флагом России. Экипаж корабля состоит из 13 человек, четверо из которых остаются на борту. Танкер находится на плаву, однако после взрыва он накренился.

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