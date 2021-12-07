Названный СМИ «стрелком из МФЦ» мужчина опроверг своё задержание

Названный СМИ «стрелком из МФЦ» 45-летний Сергей Глазов опроверг в беседе с NEWS.ru свою причастность к стрельбе в МФЦ «Рязанский» в Москве 7 декабря. По данным СМИ, преступление совершил человек с таким же именем и такого же возраста. Фото с его личной страницы во «ВКонтакте» после сообщений об инциденте начали публиковать издания.

Конечно [я ни при чём], я сейчас в Московской области, неподалёку, в посёлке работаю. Нет конечно, вы что. Мне сейчас все названивают, и с работы названивают. Говорят, ты стрелял, я говорю, где именно? — рассказал Сергей Глазов.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» погибли два человека — сотрудник учреждения и охранник центра. Ещё четверо получили ранения, в том числе София К. Её госпитализировали в Морозовскую детскую больницу.

Причиной стрельбы, по предварительным данным, стал конфликт из-за медицинской маски. Инцидент произошёл после того, как посетитель МФЦ отказался её надеть. Стрельбу он открыл, когда сотрудник охраны попытался вывести его из здания.

В настоящее время стрелок задержан. По некоторым данным, это 45-летний мужчина по имени Сергей Глазов, вероятно, подполковник СВР в запасе. При себе у него была сумка с проводами. Её обследовали сапёры, взрывных устройств не обнаружено. Задержанный про мотив преступления ничего не говорит. Рассказывает следователям про пандемию и мировой заговор. Он стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия, пистолета «Глок». Возбуждено уголовное дело.