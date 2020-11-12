Названа возможная причина прорыва трубы в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/975fe154-24f3-11eb-ab67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Шалыгин/vk.com

Гидроудар мог стать причиной прорыва трубы горячего водоснабжения в подмосковном Дзержинском, в результате которого четыре школьницы получили ожоги ног.

По предварительным данным, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар. Кроме того, рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Люберецкая городская прокуратура уже начала проверку в связи с этим инцидентом.

По словам замглавы администрации Дзержинского Глеба Горскина, одна пострадавшая девочка находится в состоянии средней степени тяжести, у троих зафиксированы лёгкие термические ожоги.

Произошла авария на теплотрассе, в итоге из-за того что дорога там под наклоном, вода полилась вниз, дети там переходили дорогу. Не оценили опасность от пара, который шёл от воды, — цитирует «Москва 24» Горскина.

Как писал NEWS.ru, в четверг, 12 ноября, по улице Томилинская в районе дома 14 в Дзержинском произошла коммунальная авария. В центре города прорвало трубу, из которой хлынул кипяток. Четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые переходили дорогу, получили термические ожоги ног. Их госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр.