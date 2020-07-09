8 июля в Рузском городском округе Подмосковья из-за сильных ливней прорвало дамбу. В результате порядка 30 приусадебных участков оказались затоплены, ещё два дома смыло потоками воды. По словам местных жителей, все люди были эвакуированы заранее, так как власти знали о предстоящем ЧП. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь всем жителям Рузы, чьё жильё пострадало во время подтопления. Кадры с места происшествия — в галерее NEWS.ru.