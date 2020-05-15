Напавшая на бармена в Турине россиянка ранее облила кислотой священника

Обладательница российского паспорта Элис Гонн, ударившая ножом владельца итальянского бара во время разговора, ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2018 году она, придя на исповедь, облила кислотой священника собора в Манагуа (Никарагуа) Марио Гевару.
Элис Леонидовна Гонн в данный момент арестована за нападение на владельца бара, в который устраивалась работать официанткой. Уточняется, что девушка ударила мужчину номом дважды. На момент нападения она проходила испытательный срок. Прибывшим на место происшествия представителям закона официантка объяснила, что хозяин бара сделал ей непристойное предложение в обмен на помощь с трудоустройством,
По другой версии, которую также рассматривают правоохранительные органы, 26-летняя Гонн приехала в бар в обед, предложила владельцу заведения поговорить, после чего прыснула в него из перцового баллончика, а потом ударила ножом в живот и руку.
Мужчина находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц города и категорически отвергает любые обвинения в харассменте.
Ранее в СМИ публиковались подробности первого нападения россиянки на человека. Так, по данным Prensa, в 2018 году Элис
Гонн была осуждена на восемь лет лишения свободы в мае 2019 года, но, по информации La Repubblica,
Генконсульство РФ в Милане сообщил, что связывается с туринскими властями для проверки ситуации.
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