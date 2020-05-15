Напавшая на бармена в Турине россиянка ранее облила кислотой священника

https://static.news.ru/photo/2e7c41c2-b66d-11ea-8ae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Обладательница российского паспорта Элис Гонн, ударившая ножом владельца итальянского бара во время разговора, ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2018 году она, придя на исповедь, облила кислотой священника собора в Манагуа (Никарагуа) Марио Гевару.

Элис Леонидовна Гонн в данный момент арестована за нападение на владельца бара, в который устраивалась работать официанткой. Уточняется, что девушка ударила мужчину номом дважды. На момент нападения она проходила испытательный срок. Прибывшим на место происшествия представителям закона официантка объяснила, что хозяин бара сделал ей непристойное предложение в обмен на помощь с трудоустройством, передаёт РИА Новости.

По другой версии, которую также рассматривают правоохранительные органы, 26-летняя Гонн приехала в бар в обед, предложила владельцу заведения поговорить, после чего прыснула в него из перцового баллончика, а потом ударила ножом в живот и руку.

Мужчина находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц города и категорически отвергает любые обвинения в харассменте.

Ранее в СМИ публиковались подробности первого нападения россиянки на человека. Так, по данным Prensa, в 2018 году Элис пришла на исповедь, но внезапно напала на священника и облила его принесённой с собой кислотой, мужчина получил химические ожоги лица, головы и конечностей. Другие прихожане помогли священнослужителю снять залитую кислотой одежду и отвезти пострадавшего в больницу, а часть верующих постаралась задержать нападавшую до приезда полиции. Один из служителей храма счёл, что в девушку вселились бесы. Сама Эльза согласилась, что убить кого-нибудь ей приказал Сатана, пригрозив, что иначе заберёт её собственную жизнь. Кроме того, девушка утверждала, как пишет издание, что гомосексуальна и ненавидит мужчин.

Гонн была осуждена на восемь лет лишения свободы в мае 2019 года, но, по информации La Repubblica, освободилась уже через три месяца и уехала в Италию. В европейской стране она находилась в статусе беженца, который был дан ей на основании преследований в России из-за сексуальной ориентации и участии в феминистском движении.

Генконсульство РФ в Милане сообщил, что связывается с туринскими властями для проверки ситуации.

Как писал NEWS.ru ранее, молодых людей, группой напавших и избивших молодую супружескую пару в Санкт-Петербурге, заставили извиниться на камеру и выпороли крапивой.