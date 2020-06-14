На Украине подозреваемый в убийстве Гандзюк попал в реанимацию

https://static.news.ru/photo/c4111672-ae4d-11ea-9b10-fa163e074e61_660.jpg Владислав Мангер Фото: khersonline.net

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в убийстве советницы мэра Херсона и гражданской активистки Екатерины Гандзюк, оказался в реанимации. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Ильченко.

По его словам, двое сотрудников полиции пришли в реанимационное отделение к мужчине и зачитали ему решение о требовании прийти 15 июня в суд, полиция должна была его сопровождать.

Мангер сообщил, что не может физически доехать в Киев, после чего полиция обратилась к врачу. Врачи отмечают, что если никаких осложнений не произойдет, то это может занять до одной недели, — рассказал Ильченко изданию Hromadske.

Он подчеркнул, что медики выдали полицейским справку о тяжёлом, но стабильном состоянии подозреваемого.

Ранее Юрий Луценко, который занимал пост генпрокурора страны до 2019 года, рассказал журналистам, что в организации убийства подозревают Манглера. Мужчина был арестован, но после внесения залога в размере $104 тысяч вышел на свободу.

Гандзюк занималась общественной работой по противодействию незаконным вырубкам леса под прикрытием пожаров. 31 июня 2018 года злоумышленник плеснул ей в лицо серной кислотой. Девушка умерла через три месяца в больнице.

NEWS.ru писал, что виновными в убийстве Гандзюк были признаны пять человек. Они получили от трёх до шести с половиной лет лишения свободы