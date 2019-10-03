https://static.news.ru/photo/3c593a30-e66f-11e9-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по РС

На территории Якутии на реке Алдан на мель сел паром. На борту находятся 40 человек.

Буксир оказался на мели в 12 км от села Кэскил. Глава Томпонского района, в котором и произошёл инцидент, Константин Сайфутдинов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

На мель сел буксир, сама баржа стоит на якоре. Всего на пароме было около 40 пассажиров, также девять большегрузов, пять микроавтобусов и шесть легковых машин, — приводит слова Сайфутдинова «Свободная пресса».

Он подчёркивает, что людей с парома утром 4 октября вывезли на лодках. Затем каждому из них было обеспечено питание в кафе.

В настоящее время специалисты выясняют причину случившегося.

Ранее News.ru сообщал, что севший на мель в Ростовской области сухогруз не перекрыл судовой путь на Дону. Угрозы транспорту нет. На помощь экипажу вышли два буксира и катер, рассказал представитель регионального управления МЧС РФ.