На северо-западе Москвы обстреляли машину бизнесмена

В Москве накануне было совершено нападение на коммерческого директора ювелирной фирмы, сообщает MK.RU. Инцидент произошёл на Живописной улице, когда автомобиль бизнесмена выезжал со двора. В этот момент из кустов выбежал мужчина и начал стрелять.

Пули попали в водительскую дверь, капот и бампер автомобиля. Сам предприниматель не пострадал.

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Выясняются все обстоятельства случившегося, а также определяется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.

Ранее в Махачкале неизвестный трижды выстрелил в предпринимателя Мурадхана Ризаева, которого обвиняли в хищении бюджетных средств. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Ранее суд приговорил его к четырём с половиной годам тюрьмы, а также постановил взыскать с него в пользу государства более 575 миллионов рублей. Некоторое время спустя вердикт был отменён в кассационном суде, а дело направлено на новое рассмотрение.