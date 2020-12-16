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На севере Италии произошло землетрясение, магнитуда достигала 4,0.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Милана, сообщает Corriere della Sera. В столице региона Ломбардия землетрясение чувствовалось даже на нижних этажах домов. В пожарную службу города Монца поступило около 20 сообщений от взволнованных местных жителей. В Караваджо в качестве меры предосторожности эвакуировали людей из ратуши.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7 вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия, передавал NEWS.ru. 14 декабря началось мощное извержение. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров.

Наряду с извержением сейсмологи зарегистрировали более полутора десятков слабых землетрясений. Населённые пункты, расположенные рядом с вулканом, засыпало слоем пепла. Жертв среди местных жителей не было.