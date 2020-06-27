На реке Омь в Омске обнаружили пятна нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/4b828758-b88f-11ea-a095-fa163e074e61_660.jpg Фото: omsk.glavny/vk.com

Специалисты Минприроды Омской области начали административное расследование по факту обнаружения нефтепродуктов в пробах воды из реки Омь. О маслянистых пятнах на реке накануне сообщили местные жители в соцсетях.

Были проведены отборы проб воды в трёх точках ниже по течению от Октябрьского моста. По результатам лабораторного анализа в пробах, предположительно, установлено содержание нефтепродуктов — возможно, отработанного масла, — цитирует РИА Новости сообщение минприроды региона.

В министерстве отметили, что передали информацию в Омское региональное отделение Департамента Росприроднадзора, которое занимается охраной рек Омь и Иртыш. 27 июня акваторию реки повторно обследовали, но следов загрязнения уже не обнаружили.

Как писал NEWS.ru, активная фаза сбора нефтепродуктов, попавших в реку Амбарную после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, завершилась, сообщили представители МЧС РФ после совещания рабочей группы по ликвидации аварии. В данный момент идёт очистка поверхности малых водоёмов. Кроме того, экстренные службы обрабатывают береговую линию сорбентом и собирают поверхностную плёнку топлива. 29 мая в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.