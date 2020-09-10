На похороны вора в законе под Тюменью стянули ОМОН

https://static.news.ru/photo/3405ecc4-f416-11ea-9cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ишим накануне похорон вора в законе Владимира Зятькова, более известного как Зятёк, начали стягивать силовиков со всего региона. Ожидается, что на траурные мероприятия, которые намечены на 12 сентября, приедут известные криминальные авторитеты со всей России.

В Тюмени решили подстраховаться и усилить там меры безопасности. Всё-таки Ишим город небольшой, провинциальный. В случае каких-то происшествий сил местной полиции может не хватить, — сообщили URA.RU в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства уточнил, что в Ишим направили несколько дополнительных экипажей ГИБДД.

Зятьков погиб 9 сентября при столкновении катера и баржи на реке Чёрной в Сургуте. Всего в результате ЧП скончались четыре человека. Ещё четверо пострадали, в том числе трёхлетний ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. Две женщины 45 и 47 лет, а также мужчина 45 лет — в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, водитель катера в темноте не увидел препятствие и налетел на баржу. По данному факту Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают владельца судна и наличие у него лицензии, сообщает Уральский СУ СКР на транспорте. Проводятся иные следственные действия, писал NEWS.ru.