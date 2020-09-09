СМИ: криминальный авторитет погиб при столкновении катера и баржи в Сургуте

https://static.news.ru/photo/96d1a3f4-f2ed-11ea-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: ural-trans.sledcom.ru

Криминальный авторитет Владимир Зятьков по кличке «Зятёк» погиб в столкновении катера и баржи на реке Чёрная в Сургуте. Ему принадлежал катер, который на полном ходу врезался в пришвартованную баржу.

В результате аварии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали, в том числе 3-летний ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. Две женщины 45 и 47 лет, а также мужчина 45 лет — в состоянии средней степени тяжести.

Данные Владимира Зятькова 1954 года рождения, которые значатся в списке погибших, полностью совпадают с данными указанного выше криминального авторитета, «коронованного» в 1992 году, пишет Siapress.ru. Это последний «классический» вор в законе, указывает издание.

По предварительным данным, водитель катера в темноте не увидел препятствие и налетел на баржу. По данному факту следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают владельца судна и наличие у него лицензии, сообщает Уральский СУ СКР на транспорте. Проводятся иные следственные действия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека погибли и столько же получили ранения в результате столкновения катера и баржи на реке Чёрная в районе Сургута.