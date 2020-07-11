На пляже в Башкирии автомобиль скатился с горы в сторону отдыхающих

https://static.news.ru/photo/00ee6652-c399-11ea-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГИБДД Башкирии

Региональное ГИБДД по Башкирии сообщило о происшествии. На пляже вблизи озера Аслыкуль автомобиль скатился с горы в сторону отдыхающих.

По данным ведомства, водитель Skoda Fabia пытался заехать на горку, однако он остановился и вышел из машины. Последняя стремительно поехала назад в сторону отдыхающих. Люди заметили опасность и начали громко кричать. Они разбежались в разные стороны. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что мужчина с ребёнком успели покинуть палатку за несколько секунд до того, как по ней проехал автомобиль.

В конечном итоге Skoda Fabia врезалась в Ford и остановилась. К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Они провели медицинское освидетельствование водителя. Выяснилось, что он был трезв. На данный момент в отношении мужчины составлен протокол по факту ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье произошло массовое ДТП. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина. В результате происшествия было парализовано движение на трассе А107.