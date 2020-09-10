На перегоне Подольск – Нахабино МЦД-2 почти 20 электричек идут с опозданием

https://static.news.ru/photo/a9b98042-f3f9-11ea-913b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области из-за неисправности контактной сети на станции «Царицыно» почти 20 электропоездов на МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, проблемы с движением электричек наблюдаются на перегоне «Подольск» — «Нахабино». Объезд поездов был организован по третьему пути. Обстоятельства происшествия выясняются.

Движение по МЦД-1 («Одинцово» — «Лобня») и МЦД-2 («Нахабино» — «Подольск») было открыто 21 ноября. Уже утром 29 ноября одновременно на двух линиях Московских центральных диаметров произошли сбои в графике движения поездов. Поезда остановили из-за подозрений на неисправность составов.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому пассажиры смогут пересаживаться бесплатно ещё на восьми станциях столичного метро и МЦД. Теперь при проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет бесплатно пересесть на станции метро «Молодёжная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская». При этом при проезде с любых станций метро и МЦК можно будет бесплатно пересесть на станции «Рабочий Посёлок» (МЦД-1), «Красный Строитель» и «Бутово» (МЦД-2). Также сделать бесплатную пересадку можно между станциями МЦД «Москва — Рижская» (Рижский вокзал) и «Рижская».