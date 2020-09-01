Бесплатные пересадки открыты в Москве ещё на восьми станциях метро и МЦД

https://static.news.ru/photo/59d7a5f8-ec4d-11ea-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому пассажиры смогут пересаживаться бесплатно ещё на восьми станциях столичного метро и МЦД.

Как сообщает «Москва 24», в постановлении градоначальника говорится о том, что начиная с 2015 года в течение 90 минут с начала поездки пассажиры могут сделать бесплатные пересадки между станциями метро и МЦК. После открытия МЦД такая возможность появилась и у пассажиров МЦК.

Перечень станций, на которые можно сделать бесплатные пересадки, определяется правительством Москвы, — цитирует издание постановление.

Отмечается, что теперь при проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет бесплатно пересесть на станции метро «Молодёжная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская». При этом при проезде с любых станций метро и МЦК можно будет бесплатно пересесть на станции Рабочий Посёлок (МЦД-1), Красный Строитель и Бутово (МЦД-2). Также сделать бесплатную пересадку можно между станциями МЦД Москва — Рижская (Рижский вокзал) и «Рижская».

Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшие три – четыре года более 90% москвичей получат станции метро на расстоянии километра от дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он подчеркнул, что в программу строительства входит продление существующих радиальных линий и строительство новых. Крупнейшим проектом сейчас является строительство Большой кольцевой линии: пройдено уже около 80% всех тоннелей, развёрнуты работы на всех будущих станциях. Также начались работы на участках новой Коммунарской линии. От станции МЦК «Крымская» до Троицка идёт проектирование, а на некоторых участках — стройка.