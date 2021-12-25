На Кубани жителям предложили эвакуироваться из-за подъёма воды

Жителей Крымского района Краснодарского края призвали к эвакуации. Причиной стал подъём уровня воды в реке. Об этом сообщили в пресс-службе руководства района.

Вода в реке Абин прибывает. Соберите необходимые документы и вещи. Спасатели дежурят на улицах. Необходимо эвакуироваться в ближайший эвакопункт, он находится в школе села Мерчанского, — говорится в сообщении.

Позднее поступило новое сообщение о том, что ситуация стабилизировалась. При этом граждан предупредили о возможных дождях и сильном ветре в воскресенье, 26 декабря.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили о подтоплениях девяти приусадебных участков в СНТ «Железнодорожник» в хуторе Красный. Уровень подъёма составил 15 сантиметров. Эвакуированы 18 человек, 15 размещены у родственников, трое в пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Сочи в результате залповых ливней оказались подтоплены стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе, а также три посёлка в черте города.