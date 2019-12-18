https://static.news.ru/photo/3cca3c4e-21a7-11ea-8229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке в Региональном сосудистом центре (РСЦ) при краевой больнице во время операции умер пациент. Для него не хватило расходных материалов.

Погибший — пенсионер, который экстренно поступил в больницу с инфарктом миокарда. Во время первой операции помочь мужчине врачи не смогли: ВРСЦ остался только один коронарный микропроводник, а их требовалось не менее пяти.

Материалы поступили в больницу лишь на следующий день, однако повторное хирургическое вмешательство пациент не перенёс, сообщает «Кам 24».

По словам заведующего отделением, заявка на необходимые микропроводники была подана заблаговременно, однако они поступили лишь тогда, когда запас иссяк. Но и новой партии хватит всего на полмесяца.

В региональном Минздраве пообещали проверить организацию закупок в РСЦ. Региональное управление Следственного комитета начало проверку трагического инцидента.

Ранее стали известны регионы, в которых проживают самые грамотные пациенты, знающие свои права и возможности в области бесплатной медицины, писал NEWS.ru.