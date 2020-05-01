Мужчина на Радоницу повёз жену на кладбище и зарезал

https://static.news.ru/photo/045b796a-8b27-11ea-84b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители города Рубцовска Алтайского края Ирина и Артём пропали 28 апреля, когда православные верующие отмечают Радоницу — день поминовения усопших.

В этом день супруги на своём автомобиле отправились на местное кладбище. Когда женщина перестала выходить на связь с родными, её мать обратилась в правоохранительные органы. 29 апреля полицейские обнаружили машину Артёма и Ирины около леса. Мужчина попытался убежать от полицейских и оказывал сопротивление при задержании. По их словам, Артём был в неадекватном состоянии, возможно, в состоянии наркотического опьянения, и им пришлось выстрелить ему в ногу. В машине стражи порядка обнаружили труп Ирины с многочленными ножевыми ранениями, передаёт Life.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории Тверской области 26 апреля произошла трагедия — женщина-опекун задушила двухлетнюю девочку-сироту. Убийство случилось в деревне Кривцово Калининского района, сообщили журналистам представители СК РФ.