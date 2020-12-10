Мужчина из Армавира убил возлюбленную и её младшего брата

https://static.news.ru/photo/1618a978-3b8c-11eb-aaed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель города Армавир убил свою сожительницу и её девятилетнего брата. В его отношении возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ по Краснодарскому краю.

К настоящему моменту правоохранители уже нашли убийцу. Как выяснилось, преступление было совершено на почве ревности. Убийца записал видеообращение и рассказал, что его возлюбленная с августа имела регулярную интимную связь с другим молодым человеком. За это он нанёс ей множество ударов по голове, от которых жертва скончалась. После он собирался учинить расправу над её братом. Говоря об убийстве, сам преступник утверждал, что пошёл на этот шаг не совсем из-за ревности.

Убил я её не из-за измены. Я убил, потому что понимал, что другого пути нет. Это лучше, чем всю жизнь жить и обманывать друг друга, — заявил армавирец.

После убийства девушки он отправился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей. Потом он прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Затем мужчина был объявлен в розыск и вскоре пойман.

СК опубликовал в YouTube кадры с места убийства девушки. На видео следственная группа работает на месте происшествия. На полу в ванной комнате, куда подозреваемый, предположительно, после убийства отнёс тело девушки, видны пятна крови, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, жителю Кубани, которого обвиняют в убийстве бывшей жены и тещи на глазах у детей, грозит пожизненный срок. Его уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает СУ СК и прокуратура Краснодарского края. По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в домовладении, расположенном в Крымском районе, нанёс ножом многочисленные удары по телу своей 37-летней экс-жены.