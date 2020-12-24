Москвич отдал мошенникам 12 млн рублей с целью покупки биткоинов

https://static.news.ru/photo/9784eba0-45b6-11eb-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич лишился 12 млн рублей, когда пытался приобрести биткоины у людей, впоследствии оказавшихся мошенниками. По факту произошедшего сотрудники столичных правоохранительных органов уже начали проводить проверку. Об этом журналистам 24 декабря рассказали представители пресс-службы городского ГУ МВД.

Потерпевший обратился в полицию накануне. Он рассказал, что 7 декабря встретился с мошенниками. Встреча прошла по следующему адресу: Малый Татарский переулок, дом 5. Там мужчина передал незнакомым злоумышленникам 12 125 000 рублей.

Преступники предложили мужчине положить деньги в сейф, который располагался у стены в офисе. После этого они закрыли кабинет и скрылись.

Установлено, что в сейфе имелось сквозное отверстие с доступом с обратной стороны. Полиция по данному факту начала проверку, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, столичным полицейским удалось поймать злоумышленников, которых подозревают в обмане пожилых граждан. Им предлагали инвестировать деньги в строительство супермаркетов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На самом деле никакая стройка не велась, а обманутые пенсионеры отдавали свои последние сбережения, рассчитывая получить хорошую прибыль.