Московского бизнесмена обокрали на 4,5 млн рублей

Столичный бизнесмен лишился денег и драгоценностей на общую сумму 4,5 млн рублей. Они были похищены неизвестным из его загородного дома в подмосковном Красногорске.
Инцидент произошёл в коттеджном посёлке «Шато Соверен». Предполагается, что неизвестный злоумышленник проник в дом, принадлежащий директору крупной фирмы, которая занимается организацией профильных курсов для HR-специалистов и глав компаний, днём 26 июля. Он похитил €2 тысячи и ювелирные изделия из золота.
Коттедж бизнесмена не был оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения. Вор проник в него через окно на первом этаже. Кроме того, он «наследил» на месте преступления, оставив отпечатки обуви и ладони,
Ранее NEWS.ru писал, что полиции удалось задержать банду из трёх человек, обокравшую дом солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского. Злоумышленники похитили у артиста ювелирные украшения на сумму 250 тысяч рублей. Кроме того, на их счету кражи из ещё как минимум трёх домов. Общая сумма нанесённого бандой ущерба составляет более миллиона рублей.
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