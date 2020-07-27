Московского бизнесмена обокрали на 4,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/7ffe2a24-cff9-11ea-b8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Столичный бизнесмен лишился денег и драгоценностей на общую сумму 4,5 млн рублей. Они были похищены неизвестным из его загородного дома в подмосковном Красногорске.

Инцидент произошёл в коттеджном посёлке «Шато Соверен». Предполагается, что неизвестный злоумышленник проник в дом, принадлежащий директору крупной фирмы, которая занимается организацией профильных курсов для HR-специалистов и глав компаний, днём 26 июля. Он похитил €2 тысячи и ювелирные изделия из золота.

Коттедж бизнесмена не был оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения. Вор проник в него через окно на первом этаже. Кроме того, он «наследил» на месте преступления, оставив отпечатки обуви и ладони, сообщает телеканал «360». По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что полиции удалось задержать банду из трёх человек, обокравшую дом солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского. Злоумышленники похитили у артиста ювелирные украшения на сумму 250 тысяч рублей. Кроме того, на их счету кражи из ещё как минимум трёх домов. Общая сумма нанесённого бандой ущерба составляет более миллиона рублей.